きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより882円安い6万6588円で取引を終えました。けさは取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価の下げ幅は一時1600円を超え、6万6000円を割り込む場面もありました。株価を押し下げたのは、これまでの相場をけん引してきたAIや半導体関連株です。「値がさ株」と呼ばれ、日経平均への影響が大きいアドバンテストや東京エレクトロンなどに利益を確定する売り注文が目立ちました。