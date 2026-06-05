お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が5日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。女優綾瀬はるかに驚かされたことを明かした。大悟は是枝裕和監督の映画「箱の中の羊」で綾瀬とダブル主演を務めた。共演した綾瀬について「やっぱり綾瀬はるかはすごい」と語ると、人柄を「こんなピュアな子がまだいるんだって。芸能界に。心が本当に美しい」と評した。大悟が生まれ育った岡山県の北木島近くで同作のロ