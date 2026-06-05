米NBCが6月2日夜に放送した公開オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で、中国四川省出身の著名なダンサー呉宇飛が、中国の大手ロボットメーカー「宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）」が製造した8台の人型ロボットを率いて登場しました。呉はロボットと共に踊り、ロボットは正確に同期したダンスステップやバックフリップ、歩行調整など一連の難度の高いアクションを流れるような動作で披露し、その見事なパフォ