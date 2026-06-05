ガスト公式X（旧Twitter）は6月5日に投稿を更新。ポケモン30周年キャンペーンのオリジナルグッズ品切れについてお詫びを発表しました。【投稿】ガストのお詫び＆詳細アクリルスタンドの品切れでお詫び同アカウントは、「【お詫びとお知らせ】ガスト×ポケモン 30周年キャンペーンにおきまして、オリジナルグッズ『アクリルスタンド』の品切れにより、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます