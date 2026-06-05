金業界の国際団体であるワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）の6月3日の発表によると、2026年4月に世界の中央銀行による金の純売買は、前月の大規模な売り越しから一転して17トンの買い越しだったとのことです。ポーランド国立銀行は4月に14トンの金を購入し、世界最大の買い手の地位を維持しました。同行の金準備高は595トンに達し、同国の公式総準備資産の30％を占めることになりました。ポーランドは年初来で累計45トンの金を