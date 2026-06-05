元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月4日、自身のInstagramを更新。実家の別荘でバーベキューを楽しむプライベート動画を公開しました。【動画】西野未姫、娘とBBQを楽しむ様子「キュンキュンした」西野さんは「実家でBBQしました」とつづり、1本の動画を公開。実家の別荘で娘や両親とバーベキューを楽しむ様子が収められています。焼き鳥や海鮮が焼かれており、とてもおいしそうです。娘がシャボン玉で遊ぶ様子も映っており、穏