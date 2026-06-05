不倫疑惑が報じられた三重県伊賀市の稲森市長が、5日の定例会見で改めて疑惑を「完全否定」しました。伊賀市の稲森稔尚市長(42)は、「週刊文春オンライン」で津市議の女性の後援会事務所であるアパートで複数回密会し、「不倫関係にある」と報じられましたが、4日開いた緊急会見で不倫の事実を否定しました。5日の定例会見でも「不貞は一切なかった」と強調した稲森市長は、出直し選挙によって市民の信を問うなど、進