2026年６月４日（日本時間５日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで練習を行なったが、３日に続きこの日も遠藤航は別メニュー調整でピッチに姿を見せなかった。遠藤は５月31日のアイスランド戦で先発出場も左足に違和感を訴えて途中交代。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長曰く「回復途中にある」が、コンディションは気掛かりだ。６月14日のオランダ戦まで残り10日。この一戦に間に合