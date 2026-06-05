北海道釧路市新野のメガソーラー建設に関わる国有地の無断造成を巡り、釧路市の木村隼人市議が２０２６年６月５日、「釧路市文化財保護条例を第９条第１項違反に該当すると判断することを求める要望書」を市の教育委員会に提出しました。釧路市新野のメガソーラー建設を巡っては２０２６年２月、建設予定地につながる国有地で、長さ約２７０メートル、幅約１０メートルにわたって、無許可で植