立ち技格闘技「RISE」は5日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」の前日計量が行われた。SuperFight！58キロ以下3分3R延長1Rは第6代RISEフェザー級王者の安本晴翔（26＝橋本道場）は58・0キロ、ゼ・ワリロ（23＝中国）は57・60キロで計量パスした。会見で伊藤代表から安本がフェザー級のベルトを返上を報告。安本は「僕は世