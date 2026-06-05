日本野球機構（NPB）は5日、交流戦の追加日程を発表した。台風6号の接近の影響で中止になった2日の阪神―西武戦（甲子園）と広島―日本ハム戦（マツダスタジアム）の2試合を、いずれも16日の火曜日に開催する。試合開始は18時。