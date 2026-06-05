サッカーW杯北中米3カ国大会で導入される新方式の試合前セレモニーのイメージ画像（FIFA提供）国際サッカー連盟は4日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（11日開幕）で新たな試合前セレモニーを導入すると発表した。対戦する両チームの控え選手を含めた全選手がセンターサークルに沿って整列し、国歌演奏を行う。従来は先発選手だけが横並びで整列していた。特大の国旗バナーを配置するなど、観客を巻き込めるような演出も