経済産業省は5日、米アラスカ州産の原油を積んだタンカーが6日に到着する予定だと明らかにした。中東情勢の悪化後では初めて。アフリカの南スーダン産も7日までに着く見込みだ。供給量が減っている中東産に代わり調達した。