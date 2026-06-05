栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で警察は、最初に逮捕した少年を殺害された女性の長男らを襲ったとして、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。今後、他の実行役の少年3人と指示役とされる夫婦も再逮捕する方針です。神奈川・相模原市の16歳の少年は5月14日、他の少年らとともに上三川町の住宅で殺害された、富山英子さん（69）の長男と次男の頭などをバールで殴ってけがをさせたとして、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されました