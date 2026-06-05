「阪神−楽天」（５日、甲子園球場）試合前の練習で阪神・藤川球児監督が、ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）と会話する場面があった。バックネット前に置かれたティー打撃用のネット前で語りかけるように話し、何かを指差して話す場面もあった。立石は５月１９日・中日戦のデビューから５試合連続安打を放つなど華々しい滑り出しを見せたが、交流戦に入って結果が出なくなった。３２打数３安打で打率・０９４、０本