沖縄県警本部沖縄県で2024年、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設の抗議活動中、制止しようとした男性警備員＝当時（47）＝を土砂搬出のダンプカーにひかせ死亡させたとして、県警は5日、重過失致死の疑いで、県内に住む無職女性（74）を書類送検した。書類送検容疑は、24年6月28日、名護市安和でダンプの進路上の車道に出て、それを制止するために追いかけた男性警備員をダンプにひかせ脳挫傷で死亡させた疑い。