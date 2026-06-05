お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が4日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。富澤が伊達の良さを語った。番組のテーマは「相方のツッコミ最高〜芸人」。富澤は「あの伝説の2007年の『M−1グランプリ』のときに、アンケートのネタがあるんですけど。それで僕がしつこく『アンケートに答えてください』って。それでツッコむんですけど、そのときに理由が『焼きたて