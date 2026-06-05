日本テレビの中島芽生アナウンサーが、双子の子どもたちと撮影した写真を披露した。５日までに自身のインスタグラムを更新し「少し前に家族写真を撮って頂きました」という。「早いもので子どもたちももう１歳４ヶ月。午前に公園、午後に児童館。そんな生活もすっかり板についてきました」と成長にしみじみ。「はじめは近所でさえ恐る恐るだった双子とのお出かけも、最近はワンオペで渋谷に繰り出すなど、１年前の自分では考