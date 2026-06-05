◆ＮＰＢチャレンジカップ千葉スカイセイラーズ―巨人（５日・長嶋茂雄記念岩名球場）巨人は５日、３軍のＮＰＢチャレンジカップ・千葉スカイセイラーズ戦のスタメンを発表した。この試合は３日に一周忌を迎えた長嶋茂雄さんのメモリアル試合として行われる。３軍戦でチームトップの７本塁打をマークしている育成２年目・竹下徠空内野手が「４番・三塁」で先発出場する。先発は育成４年目・森本哲星投手。今季は３軍戦７試