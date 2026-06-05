ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）はアトランタでのブレーブス戦に「４番・三塁」で出場し、５打数２安打だった。チームは７―２で勝ち、連敗を４で止めた。メジャー１年目の岡本はここまで６１試合に出場して打率２割２分５厘、１３本塁打、３５打点、ＯＰＳ．７４３をマーク。米メディア「ヘビー」は「リーグ屈指のコーナー内野手と比べると目立った数字とはいえない」としながらも「岡本和真、驚きのオールスター戦選