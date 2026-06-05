◆第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（日本時間６月６日２２時４０分、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル）英国伝統の古馬によるＧ１は６頭立てとなり、ゲート順が確定した。２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で世界１位となったカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、２番ゲートに確定した。昨年は２着だったが、次のサンクル