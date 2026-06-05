海越しに桜島を望む鹿児島市の磯海水浴場。 来月の海開きを前に、子どもたちが砂浜を清掃しました。 （記者）「桜島がどんと広がるこちらの海岸でいまゴミ拾いがスタートしました」 磯海水浴場は、鹿児島市街地から車でわずか15分ほど。 鹿児島湾越しに鹿児島のシンボル桜島を臨む、絶景の海水浴場です。鹿児島市民だけでなく多くの観光客でにぎわいます。 5日は清水小学校の児童や清水中学校の生徒たちなど、お