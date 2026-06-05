就労支援施設に通う人たちのデジタルアート展が、鹿児島市で開かれました。 （記者）「こちらの会場には・・・迫力あるイラストから、ポップでかわいらしいイラストまで、様々なアート作品が飾られています」 展覧会は、障害や病気を抱えている人たちが通う、就労支援の事業所「でじるみ鹿児島」が開きました。 およそ30人の描いた作品が展示されています。 パソコンを使って描かれたデジタルアートを中