前回の「姿勢を若返らせる」に続いて、今回は「歩き方」がテーマ。じつは歩き方について指摘されることがときどきあります。私、YouTubeでレシピ動画を配信しておりまして、調理工程でレンジ加熱する際に耐熱容器を手にササッとフレームアウトする場面がよくあるのですが、ある日、視聴者のかたのコメントが目に留まりました。「あのレンジ加熱のときの、コウケンテツの小物感あふれる歩きwww」……。たしかに言い得て妙すぎる（笑