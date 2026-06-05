これからの暑い時期、肌荒れやニキビを防いで健やかな肌に。名古屋で、スキンケアの体験イベントが開かれています。名古屋市に本社を置く日本メナード化粧品は5日から、中村区名駅のKITTE名古屋で、「ビューネラウンジ」と銘打ったイベントを開催しています。会場では、ローションタイプとミストタイプの2種類の化粧水を実際に試すことができ、訪れた人たちは顔や手に吹きかけるなどして、肌へのなじみ方