岡山工 - 岡山学芸館 【岡山県高校総体2026】5日、バスケットボール男子の準決勝で岡山工が大接戦の末、岡山学芸館に勝利し、決勝進出を決めました。 試合開始早々岡山工の攻撃陣が果敢に攻め、キャプテン内田の3Pなどで第1Qだけで31得点、31対15とします。学芸館は第3Q、留学生オモグボラハン・ダニエル高さを生かしたシュートや平井の３Pなどで得点を重ねると、第4Q残り3分でついに1点差に…。その後は点を取