退職交渉をめぐり、弁護士に有償で法律事務を紹介したなどとして、弁護士と運営会社の前社長らが弁護士法違反などの罪に問われた「退職代行モームリ」事件で、東京地裁（岩見貴博裁判官）は6月5日、弁護士法人「オーシャン」に罰金150万円、同代表の梶田潤被告人に懲役1年6カ月、執行猶予3年（求刑：懲役1年6カ月）の有罪判決を言い渡した。●裁判官が説諭「法曹の後輩としては残念でした」岩見裁判官は判決理由で、梶田被告人はモ