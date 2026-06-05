メインシナリオ…やや買い優勢、3日の高値160.09が最初の関門。現状、10日線を支持線とした上昇トレンドとなっている。買いが先行すれば、3日の高値160.09が最初の関門になる。高値更新となれば、4月30日の高値160.72や節目の161.00を目指そう。161円台に乗せると、2024年7月3日の高値161.95がターゲットになる。同水準を突破すれば、節目の162.00や163.00がターゲットになる。 サブシナリオ･･･一方、売りが先行す