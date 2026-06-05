メインシナリオ…上昇が続いてきた後、高値圏での調整局面となっている。大きな崩れはなく、一目均衡表の転換線などにサポートされて、再び上昇に転じるとみられる。その場合の最初のポイントは、6月2日の高値9.865となる。ここ抜けてくると、2月25日の高値9.894、2015年7月29日高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.773、5月28日の安値9.682、