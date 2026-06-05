「偽物」の意味TBS「田鎖ブラザーズ」（金曜午後10時）は正統派ミステリー。推理の材料を視聴者側にきっちりと与えてくれている。人気も高く、個人視聴率は上位。録画個人視聴率はトップを記録している。5日放送の第8回から最終章に入る。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】岡田将生と結婚した超美人「女優」妻…色気ムンムンの肩出しノースリーブ姿、背中パックリのセクシーショット複雑に入り組