歌舞伎俳優の市川中車が５日、東京・八芳園で行われたスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に、市川團子、中村壱太郎らと出席した。伝統芸能に革新的な演出を融合させた「スーパー歌舞伎」は今年で４０周年。１９９７年に公開されたジブリの名作を舞台化し、アシタカを團子、サンを壱太郎、乙事主を中車が演じる。この日１３時に始まった会見は、登壇者６人のあいさつを５