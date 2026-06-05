◇交流戦オリックス─広島（2026年6月5日マツダスタジアム）オリックスにまたもアクシデントだ。渡部遼人外野手（26）が下半身のコンディション不良のため出場選手登録を抹消された。4日の巨人戦（東京ドーム）に代走で出場していたが、この試合で何らかのアクシデントがあった模様。チームは右ふくらはぎ打撲の太田椋内野手（25）が1軍復帰したが、森友哉捕手（30）が上半身のコンディション不良で登録を抹消されている。