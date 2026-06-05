フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。特技の英語を動画で披露しました。【写真を見る】【 中川安奈 】特技の英語を披露にファン感激「ネイティブで、キレイな発音！」「話が入らなかった。可愛すぎて」中川さんは「本日の独り言」「Just thinking out loud.（ただ、思いつくままに言ってみただけ）」と綴り、スーパーマーケットで、レジの一番短い列を選んでレジに並んだ時の体験についてこう