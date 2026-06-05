MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月1日（月）の放送では、大沢あかねの野心たっぷりの思考に、シソンヌの長谷川忍が「モンスターみたいになってる」とツッコミを入れる展開となった。【映像】シソンヌ長谷川はMEGUMI＆大沢あかねが怖い!?今回は大沢と長谷川がゲストで登場。すると長谷川は、平成の芸能界を生き抜いてきたMEGU