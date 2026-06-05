暑い名古屋から、涼しい北海道へ。今年も8月限定で中部国際空港の帯広・釧路便が運航されます。日本航空は2014年から毎年8月限定で、中部国際空港と帯広・釧路を結ぶ便を運航しています。帯広・釧路は夏の平均最高気温が21度と過ごしやすく、東海テレビを訪れたそれぞれの市の担当者は、トレッキングやカヌーなどのアクティビティや、チーズやトウモロコシといった特産品を楽しんでほしいと、夏の魅力をPRしまし