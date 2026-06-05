メキシコ・モンテレイでの事前キャンプから本格的にトレーニングに合流した。日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)は右鎖骨骨折からの回復をアピール。「フィジカル的には100%だと思う。あとは中に入って、ボールの感覚とか試合の流れ的なことはあると思う。だけど、それも一週間も一緒に練習すれば問題はない」と力を込めた。北中米ワールドカップメンバー発表直前に怪我をした。5月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦