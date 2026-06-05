戦友の再合流に思いを語った。日本サッカー協会(JFA)は4日、DF吉田麻也が5日から日本代表のサポートプレーヤーとして合流することを発表。ワールドカップをともに3度戦ったDF長友佑都(FC東京)は「心強い存在だと思う」と考えを述べた。吉田は国内合宿から5月31日のアイスランド戦まで日本代表に帯同した。アイスランド戦はキャプテンマークを巻いて先発入りすると、「(代表)引退ではなく一区切り」という位置づけで約14分間を