6月5日、長崎ヴェルカは森田雄次が2025－26シーズンをもって契約満了となり、福島ファイヤーボンズへ移籍することを発表した。契約期間は2029－30シーズンまでの4年で、契約最終年となる2029－30シーズンはプレイヤーオプションとなる。 大阪府出身の森田は29歳で、173センチ68キロのポイントガード。2020－21シーズンに香川ファイブアローズでB