6月5日、琉球ゴールデンキングスは、佐取龍之介と2026－27シーズンにおけるU22枠での選手契約継続に合意したことを発表した。 栃木県出身で19歳の佐取は、187センチ77キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2022年から琉球ゴールデンキングスU18でプレーし、B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAMEやB.LEAGUE U18 ELITE8 LEAGUE 2023などで経験を重ねた。2024年に