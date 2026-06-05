スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのバッグ10種およびキャリーケースを再販することを発表した。サックスバーグループの一部店舗およびSAC'S BAR ONLINE STOREにて、6月10日10時より販売される。 【画像あり】スライムたちがバッグやキャリーケースに再販ラインナップ バッグ10種については「スクウェア・エニックスe-STORE」でも同日12時より販売を開始