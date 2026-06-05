ブリッジインターナショナルグループはこの日の取引終了後、テラスカイと資本・業務提携すると発表した。ブリッジ－Ｇが持つ営業実務・運用領域の強みと、テラスカイのクラウド・ＡＩ領域の技術力を組み合わせ、高付加価値なサービスを提供していく。自己株式処分により、テラスカイに対して１１万３１００株（発行済み株式総数の約３％）を割り当てる。 あわせて、取得上限１５万８００株（自己株