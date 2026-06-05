シップヘルスケアホールディングスがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３３０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５０％）、または５０億円としており、取得期間は６月８日から１２月３１日まで。中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上などを図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS