エリック・マーティンが、ソロデビュー40周年を記念したコンサートを12月21日に東京 めぐろパーシモンホール 大ホールにて開催する。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本公演では、東京スターライト管弦楽団を迎え、ソロやMR.BIG、TMG、『MR.VOCALIST』などの代表曲の数々を、初のオーケ