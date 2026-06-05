サイバーソリューションズ [東証Ｇ] が6月5日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期の最終利益(非連結)は前の期比20.1％増の10.8億円になり、27年4月期も前期比10.8％増の12億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の38円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の最終利益は前年同期比9.5％増の