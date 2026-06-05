兵庫県警によりますと、６月３日（水）午後２時４０分ごろ、兵庫県伊丹市西野３丁目付近の路上で、徒歩で通行していた男子児童に対し、男がランドセルをつかんで引っ張る暴行事件が発生しました。 男はバイクに乗って現場から逃走したということです。 男は５０代とみられ、白髪の短髪、黒っぽい服装をしていて、黒色と白色のマスクを２枚着用していたということです。 警察は、事件に遭遇したときは、大声で助けを求めることや