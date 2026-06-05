立ち技格闘技「RISE」は5日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」の前日計量が行われた。バンタム級（55キロ）3分3R延長1Rで対戦する玖村将史（27＝999）は54・85キロ、ジョマール・ガラザ（35＝フィリピン）は54・70キロで計量をパスした。伊藤隆代表は「55キロのトーナメントの予選となる」と秋から始まるトーナメントの出