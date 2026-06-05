5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演。黒柳徹子との盛り上がるトークに、SNSがにぎわいを見せていた。【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK結成から12年目となるM!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、山中柔太朗、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人が、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んでスタジオに登場。司会の黒柳徹子が「わぁーすごい！目