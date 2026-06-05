5日の船橋3R・新馬戦（1500メートル）で4番人気のグロックスコーセイ（牡2＝林正、父タリスマニック）がデビューV。この勝利で林正人師（65）が地方通算1000勝を達成した。節目の勝利にトレーナーは「開業当初はここまで来られるなんて思っていなかった。人との信頼関係を大切にして、一丸となって取り組んできた。それが数字となったことが本当にうれしい」と笑顔を見せた。グロックスコーセイを勝利に導いたのは弟子