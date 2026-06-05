記者会見を終え、写真に納まる松尾製作所硬式野球部の麻王義之監督（中央右）と音重鎮ヘッドコーチ（同左）ら＝5日午後、愛知県大府市自動車部品製造の松尾製作所が硬式野球部を創設し、社会人野球に参入する。拠点を置く愛知県大府市で5日、記者会見が行われ、監督を務める麻王義之氏は「東海地区はトップレベル。無謀ともいえる挑戦だが、一つ一つ積み上げていきたい」と意気込んだ。2027年から本格始動し、都市対抗大会や日本