「熱中症対策産官学連携コンソーシアム」に参加する機関の関係者ら＝5日午後、茨城県つくば市国立環境研究所（茨城県つくば市）は5日、熱中症に関する科学的な知見を生かし、産官学で連携して対策を進めるため、製薬会社など9機関で共同の事業体を設立した。気候変動で年々暑さが厳しくなる中、熱中症対策の具体的な取り組みをする企業などと協働し、人々の命や健康を守ることを目指す。事業体は「熱中症対策産官学連携コンソ